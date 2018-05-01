СМИ: Хлои Кардашьян собралась замуж за бойфренда-изменника

Сегодня, 13:12 \\ Шоу-бизнес

Хлои Кардашьян рискует пойти против своей знаменитой семьи, которые категорически против Тристана Томпсона, и готовится стать невестой.

Младшая сестра Ким Кардашьян Хлои в своем Instagram-профиле намекнула фолловерам, что собралась замуж за своего молодого человека Тристана Томпсона, который также является отцом её единственной дочери Тру. Более того, знаменитость рассказала, что уже обустроилась в Кливленде и пока не собирается обратно в Лос-Анджелес.

Напомним, что ранее американские СМИ подловили Тристана на измене, когда его возлюбленная находилась на последних месяцах беременности. После этого неоднократно ходили слухи, что пара расстается, однако Хлои все же простила мужчину и уже планирует свадебное торжество.

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Автор - Светлана Тарабан
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