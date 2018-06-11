«Вокала просто нет»: известный продюсер раскритиковала пение Ольги Бузовой

По словам Лины Арифулиной, звезде шоу «Дом-2» просто не хватает времени на занятия вокалом. Однако известная женщина-продюсер утверждает, что Бузова – хорошая модель западного бизнеса, прибыльная и успешная.

Ольга Бузова запела после развода с футболистом Тарасовым. Карьера ведущей шоу «Дом-2» взлетела вверх после расставания с супругом, звезда стала певицей, ресторатором и просто одной из самых успешных знаменитостей в мире российского шоу-бизнеса. Известный продюсер Лина Арифулина высказалась на счет популярности и талантов Бузовой, отметив труд ее продюсера Арама Арчера.

«Вокала просто нет», - сказала Арифулина о пении Ольги Бузовой. По мнению продюсера, поющая телеведущая работает по продуманной истории продвижения. Арифулина раскритиковала пение Ольги Бузовой, но не стала спорить с тем, что звезда стала успешным проектом, приносящим немалые деньги.

Арифулина считает, что популярность Ольги Бузовой может длиться очень долго. Звезда и в будущем сможет связывать свою историю с проектами. Так, Бузова может сыграть свадьбу, завести детей, отправить их в детский сад. Все эти важные моменты личной жизни звезда сможет удачно совместить с бизнесом, продвигая свое имя в большее количество сфер бизнеса.