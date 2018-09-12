«Гусеницы на лице»: Кара Делевинь призналась в ненависти к своим широким и густым бровям

Как оказалось, модель не всегда гордилась своей внешностью. Кара Делевинь, которая задала тренд на широкие брови, рассказала о том, как она оценивала свою красоту до популярности.

26-летняя британка «взорвала» мир моды. Несколько лет назад Кара Делевинь впечатлила публику своей неординарной внешностью. Таблоиды многие месяцы подряд обсуждали широкие брови модели. В Сеть стали появляться бьюти-уроки по макияжу, как у Кары Делевинь. Эпоха «бровей-ниточек» сменилась «бровями Брежнева», а основоположницей новой моды по праву можно называть именно Делевинь.

Однако, модель не всегда любила свою внешность. Она призналась в ненависти к своим широким и густым бровям. В детстве и юношестве Кара Делевинь была настолько недовольна растительностью на лице, что даже выщипывала брови, превращая их в тонкие «ниточки».

«Гусеницы на лице», - так Кара Делевинь раньше называла свои брови, мечтая о тонких и изящных изгибах. Потом она поняла, что брови являются ее изюминкой и приняла свою внешность. Помимо этого, Кара Делевинь раньше сильно комплексовала из-за своей фигуры. Ей хотелось, чтобы ее формы были более округлыми. Теперь же модель не страдает от юношеских комплексов и радуется своему телу, так как моду на фигуру и внешность она может задавать сама.