"Не холостяк" Сергей Шнуров рассказал о знакомстве с новой супругой

Своему четвертому браку музыкант посвятил целое стихотворение. Оно традиционно опубликовано на его странице в Instagram.

Как рассказал Сергей Шнуров, знакомство с новой супругой началось с алкоголя. За третьей стопкой он попытался унять свои чувства. Однако любовь взяла верх и потянула собеседников к физическому контакту.

Лидер "Ленинграда" признался, что не может долго находиться вне брака. Вне зависимости от мировой политики и экономики, Сергей Шнуров пьет и влюбляется, наступая на "одни и те же грабли". "Что я никак не холостяк," - подытижил знаменитость в своем лирическом произведении.

Напомним, менее полугода назад Сергей Шнуров заявил о разводе третьей женой Матильдой Мозговой. А на прошлой неделе он тайно расписался в Петербурге с новой избранницей. Как выяснили местные СМИ, ею стала некто Ольга Абрамова. Незадолго до свадьбы Сергей Шнуров появлялся в её обществе на различных светских мероприятиях. Лишь теперь он объявил о браке публично.



