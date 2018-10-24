"Не холостяк" Сергей Шнуров рассказал о знакомстве с новой супругой
Своему четвертому браку музыкант посвятил целое стихотворение. Оно традиционно опубликовано на его странице в Instagram.
Как рассказал Сергей Шнуров, знакомство с новой супругой началось с алкоголя. За третьей стопкой он попытался унять свои чувства. Однако любовь взяла верх и потянула собеседников к физическому контакту.
Лидер "Ленинграда" признался, что не может долго находиться вне брака. Вне зависимости от мировой политики и экономики, Сергей Шнуров пьет и влюбляется, наступая на "одни и те же грабли". "Что я никак не холостяк," - подытижил знаменитость в своем лирическом произведении.
Напомним, менее полугода назад Сергей Шнуров заявил о разводе третьей женой Матильдой Мозговой. А на прошлой неделе он тайно расписался в Петербурге с новой избранницей. Как выяснили местные СМИ, ею стала некто Ольга Абрамова. Незадолго до свадьбы Сергей Шнуров появлялся в её обществе на различных светских мероприятиях. Лишь теперь он объявил о браке публично.
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Выпивая с тобой третью стопку, Говорил себе, - не торопись, постой. А потом схватил тебя за попку. Глядь, опять уже не холостой. Как обычно было не спокойно, Расширялся блок, который НАТО, Колебался курс рубля, биткойна, Только я стабильно пьяно и женато. Спросят, - мало тебе было баб ли? Нет, полно, но есть один пустяк. Я люблю. Одни и те же грабли. Что-то я никак не холостяк.