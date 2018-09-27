СМИ: Дэвид и Виктория Бекхэм находятся на грани развода

Сегодня, 11:29 \\ Шоу-бизнес

Американские СМИ сообщают, что знаменитая пара уже предпочитает отдыхать отдельно друг от друга.

Поклонники со всего мира обсуждают сложные отношения, которые сложились между супругами Дэвидом и Викторией Бекхэм. Недавно семья в полном составе отправилась на отдых в Сидней, однако там супруги разделились и стали отдыхать отдельно. Сообщается, что экс-футболист вместе с сыновьим Ромео и Крузом отправились смотреть местный мост, в то время как Виктория вместе с дочерью Харпер остались дома.

Напомним, слухи о том, что пара находятся на грани развода появились после того, как Бекхэм дал скандальное интервью, где назвал совместную жизнь с женой «большим испытанием». После этого Виктория несколько дней провела в слезах.

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Автор - Светлана Тарабан
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