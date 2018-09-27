СМИ: Дэвид и Виктория Бекхэм находятся на грани развода
Американские СМИ сообщают, что знаменитая пара уже предпочитает отдыхать отдельно друг от друга.
Поклонники со всего мира обсуждают сложные отношения, которые сложились между супругами Дэвидом и Викторией Бекхэм. Недавно семья в полном составе отправилась на отдых в Сидней, однако там супруги разделились и стали отдыхать отдельно. Сообщается, что экс-футболист вместе с сыновьим Ромео и Крузом отправились смотреть местный мост, в то время как Виктория вместе с дочерью Харпер остались дома.
Напомним, слухи о том, что пара находятся на грани развода появились после того, как Бекхэм дал скандальное интервью, где назвал совместную жизнь с женой «большим испытанием». После этого Виктория несколько дней провела в слезах.