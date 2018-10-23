«А муж знает?»: Мария Кожевникова снова примерила свадебное платье

У себя в Instagram звезда сериала «Универ» опубликовала новый снимок, на нем она позирует в образе невесты. Фотография весьма озадачила пользователей, ведь в описании к ней Мария Кожевникова написала, что выходит замуж.

Актриса Мария Кожевникова снова примерила свадебное платье. Звезда сфотографировалась в пышном наряде с массивным украшением на голове. В описании Кожевникова указала, что платье – работа известного дизайнера. «Выхожу замуж», - написала актриса.

Пользователи не могут понять, зачем Кожевникова снова примерила свадебное платье. «А муж знает?» - спрашивают недоумевающие фанаты. У актрисы есть муж, в 2013 она вышла замуж за Евгения Васильева. Пара воспитывает двоих детей – сыновей Ивана и Максима. По всей видимости, Кожевникова попросту примерила наряд невесты для новой роли или в качестве рекламы дизайнерского платья.

Фанатам Марии Кожевниковой не сильно понравилось свадебное платье. По мнению комментаторов, актрисе не подошел наряд из-за его объемности. Якобы, в свадебном платье Кожевникова похожа на «матрешку», а корона лишь усугубляет положение.