Владимир Епифанцев и Анастасия Веденская решили развестись

Российские актеры Владимир Епифанцев и Анастасия Веденская собираются официально расторгнуть брак.

Актерская супружеская пара распалась три года назад, но документального разрыва отношений не было. Артисты постоянно заняты и не могут собраться вместе в суде. Инициатором официального развода все время выступала супруга, на что Епифанцев не давал своего согласия. Только спустя несколько лет раздельного проживания пара смогла договориться о вопросах воспитания двоих сыновей. Анастасия уже подала документы на развод.

«Первое заседание бракоразводного процесса должно было пройти 18 октября, но обе стороны не явились из-за занятости. Дистанционно, Владимир и Анастасия подтвердили согласие на развод. Через месяц будут готовы все бумаги и супруги официально расторгнут брак», - рассказали друзья актеров. Владимир Епифанцев и Анастасия Веденская прожили в браке 11 лет. За это время у пары родились двое сыновей.