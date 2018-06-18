Владимир Епифанцев и Анастасия Веденская решили развестись

Сегодня, 10:25 \\ Шоу-бизнес

Российские актеры Владимир Епифанцев и Анастасия Веденская собираются официально расторгнуть брак.

Актерская супружеская пара распалась три года назад, но документального разрыва отношений не было. Артисты постоянно заняты и не могут собраться вместе в суде. Инициатором официального развода все время выступала супруга, на что Епифанцев не давал своего согласия. Только спустя несколько лет раздельного проживания пара смогла договориться о вопросах воспитания двоих сыновей. Анастасия уже подала документы на развод.

«Первое заседание бракоразводного процесса должно было пройти 18 октября, но обе стороны не явились из-за занятости. Дистанционно, Владимир и Анастасия подтвердили согласие на развод. Через месяц будут готовы все бумаги и супруги официально расторгнут брак», - рассказали друзья актеров. Владимир Епифанцев и Анастасия Веденская прожили в браке 11 лет. За это время у пары родились двое сыновей.

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Автор - Антон Словацкий
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