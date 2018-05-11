«Взялась за старое» Лариса Копенкина нашла замену Прохору Шаляпину

63-летняя бизнес-леди не стала оставаться в одиночестве, после того, как расстаралась с Шаляпиным. Пока ее экс-возлюбленный крутит роман с Виталиной Цымбалюк-Романовской, Копенкина нашла нового избранника.

Как пишут СМИ, Лариса Копенкина нашла замену Прохору Шаляпину. Бизнес-леди строит отношения с мужчиной, которому 50 лет. По слухам, любовник Копенкиной является бизнесмен из Астрахани.

Надежда, подруга Ларисы Копенкиной, рассказала, что та скрывает свой новый роман и не рассказывает о нем даже своему сыну. Якобы, любовник бизнес-леди женат на 30-летней женщине, но уже задумался о разводе.

Копенкина стала часто летать в Астрахань, там она встречается со своим новым избранником. Вместе они отдыхают и проводят много времени. Копенкина, утверждают ее друзья, увела мужчину из семьи и не намеренна так просто сдаваться. Как пишут в СМИ, Лариса Копенкина снова «взялась за старое» и крутит романы с любовниками, которые моложе ее самой. Конечно, новый избранник младше всего на 13 лет, однако и эта разница в возрасте может быть весьма ощутимой.