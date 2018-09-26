Юморист Билл Косби останется под заключением из-за изнасилования

Стало известно о решении законодательства относительно популярного деятеля кинематографа.

Сообщается, что суд Пенсильвании оставил под заключением амерканского комика Билла Косби. Юморист просил ведомство об отмене предыдущего приговора, однако это не дало желаемого результата. Напомним, судейская коллегия постановила назначить обвиняемому тюремное заключение сроком от трёх до десяти лет.

Отмечается, что судья не почитал нужным присутствие сторон во время заседания в связи с данным производством. Косби же посоветовали обратиться в верховный суд, если у него имеются претензии. Ранее сообщалось, что юмориста обвиняют в сексуальных домогательствах и изнасиловании касаемо Андреа Констэнд ещё в 2004 году.

Ещё одна знаменитость по имени Харви Вайнштейн также получил наказание по этой статье, но он его отбывает в домашних условиях.