Соколовский и Дакота трогательно поздравили свою дочь Мию с Днем Рождения

Певица отпраздновала первый год жизни своей дочери в кругу семьи, а ее экс-муж позже провел отдельный праздник. У себя в Instagram Соколовский написал, что дочь Мия – самое лучшее, что он и Дакота сделали за свою жизнь.

23 октября дочери Риты Дакоты и Влада Соколовского исполнился 1 год. Поклонники с нетерпением ждали этого дня, надеясь, что ради ребенка пара сможет простить все обиды и собраться вместе. Оказалось, что экс-супруги по отдельности праздновали День Рождения Мии. У себя в Instagram Рита Дакота показала фото с празднования в тесном кругу семьи.

Позже видео с Мией, но без ее матери, показал у себя в Stories и Влад Соколовский. Родители трогательно поздравили свою дочь с Днем Рождения, каждый из них написал у себя в Instagram трогательные слова. Влад Соколовский поблагодарил Мию за то, что она «выбрала» своими родителями именно его и Дакоту.

Рита Дакота показала первый подарок своей дочери. Певица опубликовала трогательное видео, на котором Мия знакомилась со своим первым подарком – мягкой лошадкой. Пользователи оценили старания экс-супругов, однако многие отметили, что ради дочери Соколовский и Дакота могли провести один общий праздник, а не «соревноваться» в количестве гостей и подарков.