Соколовский и Дакота трогательно поздравили свою дочь Мию с Днем Рождения

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Певица отпраздновала первый год жизни своей дочери в кругу семьи, а ее экс-муж позже провел отдельный праздник. У себя в Instagram Соколовский написал, что дочь Мия – самое лучшее, что он и Дакота сделали за свою жизнь.

 23 октября дочери Риты Дакоты и Влада Соколовского исполнился 1 год. Поклонники с нетерпением ждали этого дня, надеясь, что ради ребенка пара сможет простить все обиды и собраться вместе. Оказалось, что экс-супруги по отдельности праздновали День Рождения Мии. У себя в Instagram Рита Дакота показала фото с празднования в тесном кругу семьи.

Позже видео с Мией, но без ее матери, показал у себя в Stories и Влад Соколовский. Родители трогательно поздравили свою дочь с Днем Рождения, каждый из них написал у себя в Instagram трогательные слова. Влад Соколовский поблагодарил Мию за то, что она «выбрала» своими родителями именно его и Дакоту.

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23.10.2017, 19:35, 3кг.288гр., 52см! Моя саааааамая любимая в мире кроха, у тебя сегодня первый день рождения и я со 100% уверенностью могу сказать, что это самый лучший день в моей жизни❤️ Столько света, сколько есть в тебе, хватит для того, чтобы обеспечить теплом и любовью целый мир❤️ У тебя впереди самая невероятная, увлекательная и настоящая ЖИЗНЬ❤️ Спасибо тебе за то, что выбрала нас с мамой, мы всегда будем для тебя поддержкой, опорой и твоими лучшими друзьями, соулмейтами❤️ Ты - это самое лучшее, что мы с мамой сделали за всю свою жизнь ❤️ У нас будет по-настоящему уникальная связь, я это чувствую с первых дней твоей жизни, потому что ты особенная девочка❤️ Когда-нибудь ты вырастешь и я надеюсь прочитаешь все это, малыш❤️ Сегодняшний день мы проведём вместе и это будет незабываемо❤️ С днём Рождения❤️ #миясоколовская #деньрождения #др #happybirthday #hb #дочь #дочка #доча #доченька #любовь #праздник

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Рита Дакота показала первый подарок своей дочери. Певица опубликовала трогательное видео, на котором Мия знакомилась со своим первым подарком – мягкой лошадкой. Пользователи оценили старания экс-супругов, однако многие отметили, что ради дочери Соколовский и Дакота могли провести один общий праздник, а не «соревноваться» в количестве гостей и подарков.

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Автор - Анна Пушкина
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