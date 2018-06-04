Анджелина Джоли встретилась с венесуэльскими беженцами

Сегодня, 08:30 \\ Шоу-бизнес

Посол доброй воли и американская актриса Анджелина Джоли на днях посетила Перу и обсудила проблемные вопросы с венесуэльскими беженцами.

Американские источники передают, что Анджелина Джоли получила благословение, когда она посетила Перу, чтобы встретиться с отчаянными беженцами из Венесуэлы. Актриса совершила специальный визит в Перу в качестве Специального посланника УВКБ Организации Объединенных Наций, поскольку венесуэльцы бежали из своей страны в свете разрушительного экономического кризиса.

43-летняя знаменитость в настоящее время проводит трехдневную миссию по оценке гуманитарных потребностей венесуэльских беженцев, а также решает проблемы, стоящие перед Перу как принимающей страной. «Меня глубоко тронуло достоинство и сила венесуэльских беженцев, которых я встретила, а также теплота и щедрость перуанского народа», - сказала актриса.

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Автор - Светлана Тарабан
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