Певица Лобода упала в обморок и была срочно госпитализирована

Сегодня, 07:57 \\ Шоу-бизнес

Светлану Лободу увезли на машине скорой помощи прямо с репетиции, где та тренировалась в новом и сложном танце для шоу, которое было запланировано на 25 октября в «Крокус Сити холле». PR-директор певицы подтвердила, что звезда попала в больницу.

 В Москве была срочно госпитализирована певица Лобода. Артистке стала плохо на репетиции. Лобода ощутила сильные боли в области спины и живота. В итоге, она упала в обморок. Лободу привели в сознание, врачи доставили ее в одну из столичных клиник. По данным СМИ, для певицы выделили VIP-палату.

 

 Дарья Бурлакова, которая является PR-менеджером Лободы, рассказала, что певица действительно была госпитализирована. Она также добавила, что артистка почувствовала боли во время отработки сложного номера, в котором ей было нужно исполнить непростой танец.

Источники сообщают, что у Лободы врачи подозревают проблемы с почками. Точный диагноз еще уточнятся. СМИ пишут, что медики даже рассматривают вопрос о проведении операции. Поклонники встревожены состоянием Светланы Лободы и опасаются, что из-за обморока и госпитализации певице придется отменить свои ближайшие концерты. Пресс-служба артистки такую информацию пока не подтвердила.

 У Светланы Лободы есть две дочери. Певица воспитывает дочь Еву и совсем недавно родила малышку Тильду. Об отце второй девочки до сих пор ходят слухи. Предполагается, что Лобода могла родить Тильду от солиста рок-группы Rammstein Тиля Линдемана, именно поэтому девочка получила такое необычное имя.

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Автор - Анна Пушкина
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