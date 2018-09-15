Дочь Джонни Деппа закрутила роман с актером Тимоти Шаламе

Сегодня, 22:18 \\ Шоу-бизнес

Долгое время поклонники гадали о судьбе романа молодой пары. 

 Дочь известного голливудского актера Джонни Деппа Лили-Роуз нашла себе нового избранника. Новым бойфрендом девушки стал известный молодой актер Тимоти Шаламе. 

Ранее фанаты только строили теории о том, встречаются ли молодые люди. Так как они долгое время никак не афишировали свои отношения. Сейчас же в сети уже гуляет фотография, которую удалось сделать не без труда. 

На данной фотографии видно, как молодые люди целуются посреди улицы, не скрывая своих чувств. 

Данная фотография вызвала обсуждение среди фанатов. Некоторые искренне пожелали молодой паре счастья. Другая часть пользователей с досадой подчеркнули, что молодой актер достоин куда большего. 

Тем временем, многие фанаты Дэниела Крэйга искренне беспокоятся о его самочувствии. В последний раз, когда он появился на публике, он изменился до неузнаваемости. Актер выглядел совершенно измученным и усталым.

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Автор - Тереза Кёльн
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