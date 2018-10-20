Регина Тодоренко заставила подругу Тимати рассказать правду о беременности

Анастасия Решетова появилась на шоу "Пятница с Региной". Благодаря этому ее поклонники смогли узнать еще чуточку больше о ее жизни, а также отношениях с известным рэпером.

Чтобы привлечь к передаче еще больше аудитории телеведущая Регина Тодоренко опубликовала на личной странице в Instagram врезанный фрагмент из нее. Кадры были отсняты во время записи рубрики "Лицом к лицу". Чтобы сохранять динамику, ведущая один за другим задавала вопросы, а подруга Тимати должна была на них отвечать.









Сначала она спрашивала ее о брендах, школе и Ким Кардашьян, а после быстро сказала: "Я беременна, а ты?", на это Решетова без раздумий ответила: "Пока нет". Таким образом ведущая заставила модель рассказать правду о своей беременности, а та, в свою очередь, поставила точку в слухах о том, будто она ждет ребенка от Тимура Юнусова, по крайней мере, на какое-то время.

"Смотришь твои выпуски и во времени теряешься! А, когда кончается программа, думаешь, как? Уже? Я хочу ещё!!! В общем очень крутые выпуски, ты красавица!!! Благополучной беременности и родов тебе, Регина!", - написала одна из поклонниц Тодоренко в комментариях к видеозаписи.