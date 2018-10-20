Регина Тодоренко заставила подругу Тимати рассказать правду о беременности
Анастасия Решетова появилась на шоу "Пятница с Региной". Благодаря этому ее поклонники смогли узнать еще чуточку больше о ее жизни, а также отношениях с известным рэпером.
Чтобы привлечь к передаче еще больше аудитории телеведущая Регина Тодоренко опубликовала на личной странице в Instagram врезанный фрагмент из нее. Кадры были отсняты во время записи рубрики "Лицом к лицу". Чтобы сохранять динамику, ведущая один за другим задавала вопросы, а подруга Тимати должна была на них отвечать.
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Если вы досмотрите @prtshow до конца , то будете приятно удивлены, тк после выступления музыкального гостя следом идёт Моя любимая рубрика - #ДавайВыйдем или #ЛицомКЛицу ( пока не определились с названием ) В ней люди максимально быстро и круто раскрываются, то ли от того , что нельзя отвести взгляд друг от друга , то ли от неловкости , то ли от отсутствия приемлемой дистанции ) Короче , досматривайтесь все выпуски шоу #ПятницаСРегиной до конца , и вы узнаете о наших гостях ещё больше интересного и порой шокирующего. Как вам больше нравится #ДавайВыйдем или #ЛицомкЛицу??? #регинапутешественница🌎🌏🌍 #регинатодоренко #reginatodorenko @prtshow
Сначала она спрашивала ее о брендах, школе и Ким Кардашьян, а после быстро сказала: "Я беременна, а ты?", на это Решетова без раздумий ответила: "Пока нет". Таким образом ведущая заставила модель рассказать правду о своей беременности, а та, в свою очередь, поставила точку в слухах о том, будто она ждет ребенка от Тимура Юнусова, по крайней мере, на какое-то время.
"Смотришь твои выпуски и во времени теряешься! А, когда кончается программа, думаешь, как? Уже? Я хочу ещё!!! В общем очень крутые выпуски, ты красавица!!! Благополучной беременности и родов тебе, Регина!", - написала одна из поклонниц Тодоренко в комментариях к видеозаписи.