Регина Тодоренко заставила подругу Тимати рассказать правду о беременности

Если вы досмотрите @prtshow до конца , то будете приятно удивлены, тк после выступления музыкального гостя следом идёт Моя любимая рубрика - #ДавайВыйдем или #ЛицомКЛицу ( пока не определились с названием ) В ней люди максимально быстро и круто раскрываются, то ли от того , что нельзя отвести взгляд друг от друга , то ли от неловкости , то ли от отсутствия приемлемой дистанции ) Короче , досматривайтесь все выпуски шоу #ПятницаСРегиной до конца , и вы узнаете о наших гостях ещё больше интересного и порой шокирующего. Как вам больше нравится #ДавайВыйдем или #ЛицомкЛицу??? #регинапутешественница🌎🌏🌍 #регинатодоренко #reginatodorenko @prtshow