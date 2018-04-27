Эми Шумер объявила миру о своей беременности необычным способом

Известная стенд-ап актриса Эми Шумер заявила о своей беременности необычной фотографией на странице Instagram.

Эми Шумер оказалось девушкой, которая не любит ждать. Еще недавно она рассказала людям о том, что 13 февраля вышла замуж за шеф-повара Криса Фишера после трехмесячного романа. Сейчас стало известно о том, что скоро в их молодой семье появится пополнение. О радостном для семьи и ее фанатов событии она рассказала через фотографию на своей странице в Instagram. В своем комедийном стиле Эми Шумер сделала фотошоп, вставив свое лицо и лицо своего мужа в фотографию принца Гарри и Меган Маркл. Эта пара тоже недавно заявляла о том, что ждет появления на свет своего первого малыша.

Для полного разъяснения актриса попросила всех подписчиков зайти на страницу бывшего корреспондента CNN Джессики Йеллин. Там Эми Шумер и рассказала о своем положении, однако сроки беременности держит в тайне.

Эми Шумер является всеми любимой актрисой Америки. Ее стенд-апы очень популярны по всему миру, а недавний проект, в котором она приняла участие, является фильм с названием «I Feel Pretty», что в русском прокате переводится, как «Красотка на всю голову». Также Эми Шумер была задержана полицией за участие в акции против харрасмента.