В ходе развода Милана Кержакова отсудила у мужа право опеки над ребенком

Сегодня, 16:18 \\ Шоу-бизнес

Судья постановил, что после расторжения брака годовалый сын известной пары Артемий будет жить с матерью.

 23 октября в суде Санкт-Петербурга решался вопрос о разводе известного футболиста Александра Кержакова и Миланы Кержаковой. Иск подала девушка, она же и потребовала удовлетворить ее условие о том, чтобы оставить за собой право опеки над общим ребенком.

 Примечательно, что в результате она все же отсудила у мужа это право и теперь сама будет воспитывать наследника. Александр Кержаков же будет обязан выплачивать алименты на его содержание.

 Ребенок появился на свет 10 апреля 2017 года. Уже тогда в семье начали возникать большие проблемы. Супруги перестали клясться друг другу в любви, и начали обвинять друг друга: Милана Кержакова заявляла, что муж ей изменяет и поднимает на нее руку, а сам же он говорил, что она не выходит из алкогольного запоя.

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Автор - Мартина Корф
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