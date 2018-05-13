В ходе развода Милана Кержакова отсудила у мужа право опеки над ребенком

Судья постановил, что после расторжения брака годовалый сын известной пары Артемий будет жить с матерью.

23 октября в суде Санкт-Петербурга решался вопрос о разводе известного футболиста Александра Кержакова и Миланы Кержаковой. Иск подала девушка, она же и потребовала удовлетворить ее условие о том, чтобы оставить за собой право опеки над общим ребенком.

Примечательно, что в результате она все же отсудила у мужа это право и теперь сама будет воспитывать наследника. Александр Кержаков же будет обязан выплачивать алименты на его содержание.

Ребенок появился на свет 10 апреля 2017 года. Уже тогда в семье начали возникать большие проблемы. Супруги перестали клясться друг другу в любви, и начали обвинять друг друга: Милана Кержакова заявляла, что муж ей изменяет и поднимает на нее руку, а сам же он говорил, что она не выходит из алкогольного запоя.