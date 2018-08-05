Актриса Александра Бортич рассказала о продаже девственности‍

Сегодня, 15:34 \\ Шоу-бизнес

Актриса особенно запомнилась многим по участию в съемках кинофильмов "Викинг" (2016) и "Я худею" (2018).

 24-летняя российская киноактриса Александра Бортич согласилась предоставить интервью для одного из отечественных СМИ, по ходу которого рассказала о сериале с названием "Обычная женщина". В нем актриса сыграет ведущую роль. Многосерийный фильм расскажет историю российской провинциалки, которая приезжает в Россию, чтобы заработать на продаже своей девственности.

Актриса рассказала, что ей было весьма сложно снимать сцену, где должна была произойти кульминация. Главная героиня раздевается, однако все еще размышляет, идти ли ей на этот шаг или нет. По словам Бортичь, сниматься в ней было не совсем приятно. Вдобавок, она должна была передать зрителю все эмоции, поэтому не могла воспользоваться дублером.

Первый выпуск сериала покажут на телеканале "ТВ-3" 29 октября, уже через неделю. Примечательно, что еще до официального выхода он уже собрал довольно много престижных международных наград.

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Автор - Мартина Корф
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