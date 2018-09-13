Герой клипа «Skibidi» признался Дудю, что коллекционирует лифчики

Идея для сбора необычной коллекции пришла к рэперу во время одного из концертов.

Рэпер GONE.Fludd стал для многих любителей рэпа главным открытием в жанре за 2018 год. Но если не все успели ознакомиться с его творчеством, то многие успели увидеть в клипе, ознаменовавшим новый челлендж. Музыкальное видео «Skibidi» привлекло внимание не только российских пользователей и звёзд, но и зарубежных. Однако исполнителю есть чем удивить своих поклонником и за рамками одного клипа.

GONE.Fludd дал интервью Юрию Дудю, в котором рассказал несколько подробностей о своих выступлениях. В первую очередь журналиста заинтересовало одно из сообщений рэпера в Twitter. Юрий Дудь посчитал, что публикация с текстом: «Ваши лифаны едут со мной в Пермь», была шуткой и имела какой-то смысл.

Однако рэпер признался, что во время одного из концертов отказывался выступать, пока его поклонницы не кинут лифчики на сцену. Именно после этого он начал собирать свою коллекцию бюстгальтеров. Герой клипа «Skibidi» не знает, что будет делать с ней в дальнейшем, но успел пошутить о том, что планирует сшить из них воздушный шар и отправить в небо. Также исполнитель отметил, что его девушка нормально относится к тому, что рэпер коллекционирует лифчики поклонниц.