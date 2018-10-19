Единственный сын Дмитрия Марьянова стал его точной копией

Журналисты встретились с Даниилом, когда тот посетил могилу отца на Химкинском кладбище. Актер умер в прошлом году 17 октября от внутреннего кровотечения, а впоследствии и обильной потери крови.

Дмитрий Марьянов скончался, когда ему было 47 лет. За свою сравнительно недолгую жизнь он многого достиг, поднимаясь по карьерной лестнице. Многие знали о его успехах в актерской профессии, однако о личной жизни он предпочитал не распространяться. По этой причине в сети было всего несколько снимков, где он запечатлен вместе со своим единственным сыном Даниилом.

Сейчас молодому человеку 22 года. Он учится на режиссера в одном из московских институтов, решив как и отец связать свою жизнь с кинематографом. Поклонники Марьянова восхищены, насколько он уже возмужал. Между тем, многие отмечают, что теперь он стал точной копией известного актера - сходство видно в чертах лица.

На кладбище присутствовал не только наследник Марьянова, но также и его отец Юрий Георгиевич и старший брат Михаил, которые также не особо любят давать интервью для СМИ. Вместе они зажгли свечи, чтобы почтить память ушедшего из жизни российского актера.