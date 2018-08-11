Регина Дубовицкая поделилась воспоминаниями о последних днях жизни Задорного

Юмористка поделилась своими воспоминаниями в в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека».

Ведущая известной российской юмористической передачи “Аншлаг” Регина Дубовицкая рассказала о том, как проходили последние дни жизни известного комика Михаила Задорного.

Она рассказывает, что о смертельном недуге артиста она узнала лично с его слов. Задорнов рассказал, что у него диагностирован рак, и то, что ему необходимо отправиться в Германию для проведения обследования.

В это время Дубовицкая по традиции пригласила артиста для участия в новогоднем выпуске передачи. Но тогда комик показал ей свои фотографии. Ведущая поняла, что он выглядит крайне нездоровым и поняла, что показывать его зрителям уже нельзя.

Позже Задорнов поделился, что отправляется на операцию. Все до последнего верили, что все пройдет удачно и надеялись на лучшее. В целом так и произошло, операция прошла более чем успешно.

После этого ведущая хотела пообщаться с комиком, но не могла до него дозвониться. Позднее стало известно, что у артиста произошел инсульт.

Помимо это, Дубовицкая вспомнила, что работать с ним было непросто, так как он категорично не принимал изменений в своих номерах.

Напоминаем, что 23 октября скончался Джильберто Бенеттон, создатель одноименной фирмы-бренда по производству одежды. Как стало известно, глава компании умер в возрасте 77 лет. Причиной смерти был назван рак.