Дочери Лепса и Кончаловского‍ дебютировали на балу Tatler

К мероприятию всегда приковано всеобщее внимание, ведь именно на нем дочери знаменитых родителей показывают, какими красавицами выросли.

Накануне в Москве прошел бал Tatler-2018, который ежегодно устраивается при поддержке российской версии одноименного британского журнала. В этом году на нем присутствовали особые гости. На балу дебютировали дочь известного исполнителя Григория Лепса Ева, а также наследница российской актрисы Любови Толкалиной и кинорежиссера Егора Кончаловского Мария.

Позже счастливые родители публиковали фотографии своих наследниц в больных платьях от различных известных брендов. Так, например, 18-летняя дочь лидера группы "Моральный кодекс" Анна Мазаева появилась на балу в наряде от Dior.