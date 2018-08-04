Дочери Лепса и Кончаловского‍ дебютировали на балу Tatler

Сегодня, 00:30 \\ Шоу-бизнес

К мероприятию всегда приковано всеобщее внимание, ведь именно на нем дочери знаменитых родителей показывают, какими красавицами выросли.

 Накануне в Москве прошел бал Tatler-2018, который ежегодно устраивается при поддержке российской версии одноименного британского журнала. В этом году на нем присутствовали особые гости. На балу дебютировали дочь известного исполнителя Григория Лепса Ева, а также наследница российской актрисы Любови Толкалиной и кинорежиссера Егора Кончаловского Мария.

Позже счастливые родители публиковали фотографии своих наследниц в больных платьях от различных известных брендов. Так, например, 18-летняя дочь лидера группы "Моральный кодекс" Анна Мазаева появилась на балу в наряде от Dior.

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Автор - Мартина Корф
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