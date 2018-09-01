Ольга Полякова разделась в прямом эфире телешоу "Танцы со звездами"

Украинская поп-певица Ольга Полякова удивила всех зрителей нового выпуска телешоу «Танцы со звездами», устроив стриптиз в прямой трансляции.

На передаче она оказывала помощь в проведении шоу Юрию Горбунову. В недавнем выпуске Ольга предложила сыграть участникам проекта в одну небольшую игру. Она заключалась в том, что каждый участник должен был угадать точный балл, который они получат от жюри. Одновременно с ними угадывать баллы должна была и сама певица. Тот, кто не угадает правильное количество баллов, обязан снять с себя одну часть из своей одежды. Участники шоу согласились на это предложение. Ведь в любом случае они остаются в выигрыше, так как их было достаточно большое количество, а именно — семь участников. Ольга Полякова, в свою очередь, была одна. Исходя из этого, ей пришлось бы снимать с себя одежду на протяжении всей трансляции.

Как оказалось, украинская музыкантка осталась совсем без одежды. Согласно цензуре, ей не могли позволить оказаться абсолютно голой на экране. По этому ее интимные части тела были прикрыты табличками, на которых была надпись «26 октября». Судя по всему, таким образом Ольга решила поймать момент и напомнить всем фанатам ее творчества, что именно в этот день будет проведен концерт «Королева ночи» во Дворце спорта, который находится в Киеве — столице Украины.

Недавно в своем интервью на канале 112.Украина она сказала, что на будущих выборах в Украине она будет голосовать за того, кто предложит ей пост министра поп-культуры. А самым любимым ее певцом является украинец Никита Алексеев, который на конкурсе «Евровидение 2018» представлял Республику Беларусь.