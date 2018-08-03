"Уши как у осла": Вера Брежнева примерила необычный образ‍

Сегодня, 11:43 \\ Шоу-бизнес

Певица отметила, что чаще всего поклонники видят ее "няшкой", поэтому ее новый облик может кого-то удивить.

 Накануне на официальной странице известной 36-летней российской певицы и актрисы Веры Брежневой появилась новая фотография, на которой она запечатлена в совершенно непривычном для себя виде. "Привыкли видеть меня няшкой, а как вам такой образ?", - подписала она портрет.

 На снимке специальный макияж подчеркнул худобу лица певицы, выделив острые скулы. Также фотография отличалась тем, что на ней она показала свои уши, убрав волосы назад. Скорее всего, именно поэтому один из подписчиков написал в комментариях: "Уши как у осла, простите" (здесь и далее орф. и пункт. авторов сохранены), его поддержали и другие: "Ого, уши", "Ой, не сразу и узнала. Няшкой всё же лучше".

Тем не менее, не у всех поклонников реакция на новую фотографию Брежневой в необычном образе, который она примерила, была отрицательной. Так, многие оставляли также и комплименты для нее: "Вера обворожительна в любом образе", "Шапка ужасная) а вы - красивая)".

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Автор - Мартина Корф
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