Джулия Робертс рассказала, почему больше не будет сниматься в романтических комедиях

Сегодня, 11:00 \\ Шоу-бизнес

Знаменитая американская актриса поделилась с поклонниками, что не может больше принимать участие в съемках романтических комедий. В качестве причины Джулия Робертс назвала наличие у нее достаточного жизненного опыта.

 Артистка заявила, что дело совсем не в возрасте. По ее мнению, она не сможет больше так убедительно, как раньше изображать наивность персонажей, которые свойственны для романтических комедий. Об этом звезда рассказала в своем интервью для издания Entertainment Tonight.

По словам звезды, любовь к фильмам подобного жанра она не утратила. Однако она подчеркнула, что вопрос с ее участием в картинах такого рода может все-таки решиться положительно, но лишь в одном случае: если ей доверят роль родителей наивных главных героев.

Джулия Робертс подчеркнула, что съемки в романтических комедиях могут быть интересны и полезны на определенном жизненном этапе. Однако имеющийся у нее жизненный багаж сложно реализовать при участии в таких проектах. Актрисе хочется продолжать раскрывать себя с разных сторон, в чем ей, в том числе, и поможет приобретенный опыт.

Напомним, ее последняя роль - в сериале «Возвращение», снятый для студии Amazon. По жанру проект представляет собой триллер с элементами ужасов. Предварительно сообщается, что выход первого сезона намечен на 2 ноября.

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Автор - Евгения Чернобаб
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