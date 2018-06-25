Музыкальный продюсер Максим Фадеев поправился на 12 килограммов после приема таблеток для похудения

Известный музыкальный продюсер Максим Фадеев сильно пострадал от таблеток для похудения. Теперь он хочет открыть судебное дело.

Об этом он сообщает на своей страничке в Instagram. На опубликованном видео он обвиняет Институт инженерной диетологии, которые продвигают таблетки для похудения «Редуслим», в незаконном использовании его лица для рекламной продукции. Этих людей он называет мошенниками и собирается с ними судиться.

Российский продюсер рассказал о применении данного препарата. После начала введение их в организм, он поправился на 12 килограммов. Более того, эти таблетки вызвали у него зависимость, а также принесли существенный вред его организму. Фадеев доложил об этом своим подписчикам в Instagram и попросил никогда не принимать эти препараты.

История началась с того, что Максим Фадеев действительно занимался похудением. Загадкой для всей публики стало то, что каким-то образом он смог сбросить 60 килограммов лишнего веса. Музыкант не раскрыл тайну своей диеты, однако этим решили воспользоваться мошенники, создав рекламу таблеток «Редуслим», на которой был изображен сам Максим. Композитор утверждает, что никак не связан с данной рекламой, однако позже он решил испытать эти препараты на себе.

Максим Фадеев уже нанял адвоката для этого дела. По данным информации, его адвоката зовут Сергей Жорин, который успел подать заявление в полицию. Сейчас МВД проводит проверку компании, которая «вводит людей в заблуждение».