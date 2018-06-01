Иглесиас рассказал, что хотел бы жениться на Курниковой

Известный исполнитель прокомментировал свои взаимоотношения со своей возлюбленной.

Всем известно, что Энрике Иглесиас идёт по жизни рука об руку с российской теннисисткой Анной Курниковой в течение долгих семнадцати лет. После того, как они стали родителями почти год назад, певец сделал неожиданное заявление касаемо семьи. Несмотря на то, что пара вместе продолжительное время, Энрике и Анна не спешат узаконивать свои отношения.

Иглесиас отмечает, что когда возлюбленные так долго находятся в союзе, их отношения автоматически становятся супружескими, а есть штамп в паспорте или нет, в том числе как и официальная церемония бракосочетания, не имеет значения. Однако певец заявил, что всё ещё верит в силу брака. Кроме того, Иглесиас рассказал, что хотел бы жениться.