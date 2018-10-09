"Лицо поплыло": Пластический хирург предсказал жене Гогена Солнцева паралич лица‍

Александр Вдовин рассказал, что в государственных клиниках России используют устаревшие методики, ведь врачи не имеют средств, чтобы стажироваться за рубежом.

Пострадавшей от этого оказалась 63-летняя Екатерина Терешкович. Пластический хирург Вдовин внимательно рассмотрел снимки, которые были сделаны до и после операции и рассказал, какие ошибки допустили специалисты. По его словам, на передачу "Прямой эфир" к Андрею Малахову жену Гогена Солнцева привели с большим гримом - ей сделали скульптурирование лица, что отразилось на ее внешнем виде. Тем не менее, если бы его не было, зрители практически не заметили бы разницы между "до" и "после".

Доктор считает, что во время операции Терешкович задели лицевой нерв, и это вызвало асимметрию лица. Также он считает, что именно из-за этого у нее с трудом открывается левый глаз. "Лицо поплыло", - резюмировал Александр Вдовин. Между тем, он предсказал, что, если она срочно не обратится за помощью к опытному специалисту, последствия могут быть весьма неприятные, вплоть до того, что у нее может случиться паралич лица‍.