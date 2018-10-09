"Лицо поплыло": Пластический хирург предсказал жене Гогена Солнцева паралич лица‍

Сегодня, 09:25 \\ Шоу-бизнес

Александр Вдовин рассказал, что в государственных клиниках России используют устаревшие методики, ведь врачи не имеют средств, чтобы стажироваться за рубежом.

 Пострадавшей от этого оказалась 63-летняя Екатерина Терешкович. Пластический хирург Вдовин внимательно рассмотрел снимки, которые были сделаны до и после операции и рассказал, какие ошибки допустили специалисты. По его словам, на передачу "Прямой эфир" к Андрею Малахову жену Гогена Солнцева привели с большим гримом - ей сделали скульптурирование лица, что отразилось на ее внешнем виде. Тем не менее, если бы его не было, зрители практически не заметили бы разницы между "до" и "после".

 Доктор считает, что во время операции Терешкович задели лицевой нерв, и это вызвало асимметрию лица. Также он считает, что именно из-за этого у нее с трудом открывается левый глаз. "Лицо поплыло", - резюмировал Александр Вдовин. Между тем, он предсказал, что, если она срочно не обратится за помощью к опытному специалисту, последствия могут быть весьма неприятные, вплоть до того, что у нее может случиться паралич лица‍.

Поделиться новостью:
Автор - Мартина Корф
Главное за неделю

Екатерина Андреева высказалась о своем увольнении с Первого канала

 Звезда пояснила ситуацию, которая возникла на фоне слухов о ее возможном уходе с Первого канала. По словам Екатерины Андреевой, которая более 20 лет вела программу «Время», она ушла из проекта из-за...

Ученые выяснили, что больные зубы указывают на развитие онкологии

 Ученые выяснили, что больные зубы могут быть одним из показателя развития онкологии....

«Роковая красотка»: певица МакSим вернулась на сцену после тяжелой болезни

 Певица выступила в платье с откровенным декольте. МакSим поразила своих поклонников...

Чернохвостые олени убивают самый тяжелый в мире организм

 Животные объедают Пандо и не дают ему развиваться. Об этом пишет издание PLoS ONE.

«Дозагорались»: Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова признались, что больны онкологией

 На шоу «Секрет на миллион» легендарная пара решила признаться своим поклонникам, что они...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ