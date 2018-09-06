СМИ: Анджелина Джоли уничтожила личные вещи Брэда Питта

Американские СМИ сообщают, что Анджелина Джоли уничтожила персональные вещи Брэда Питта, которые находились в её доме.

Согласно информации зарубежных источников, Анджелина Джоли собрала все личные вещи Брэда Питта, которые находились в их бывшем общем доме, и не стала передавать их экс-супругу, а просто уничтожила всё, что напоминало ей о муже. «Брэд оставил много предметов, таких как антиквариат и семейные реликвии, а также сентиментальные вещи и старые игрушки с детства, но Энджи без колебаний выбросила их прямо в мусор!», - говорит инсайдер.

По словам СМИ, актриса категорически не хочет иметь в доме то, что когда-либо принадлежало её бывшему мужа. На данный момент о реакции Брэда Питта не сообщается.