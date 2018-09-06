СМИ: Анджелина Джоли уничтожила личные вещи Брэда Питта

Сегодня, 08:23 \\ Шоу-бизнес

Американские СМИ сообщают, что Анджелина Джоли уничтожила персональные вещи Брэда Питта, которые находились в её доме.

Согласно информации зарубежных источников, Анджелина Джоли собрала все личные вещи Брэда Питта, которые находились в их бывшем общем доме, и не стала передавать их экс-супругу, а просто уничтожила всё, что напоминало ей о муже. «Брэд оставил много предметов, таких как антиквариат и семейные реликвии, а также сентиментальные вещи и старые игрушки с детства, но Энджи без колебаний выбросила их прямо в мусор!», - говорит инсайдер.

По словам СМИ, актриса категорически не хочет иметь в доме то, что когда-либо принадлежало её бывшему мужа. На данный момент о реакции Брэда Питта не сообщается.

Поделиться новостью:
Автор - Светлана Тарабан
Главное за неделю

Екатерина Андреева высказалась о своем увольнении с Первого канала

 Звезда пояснила ситуацию, которая возникла на фоне слухов о ее возможном уходе с Первого канала. По словам Екатерины Андреевой, которая более 20 лет вела программу «Время», она ушла из проекта из-за...

Ученые выяснили, что больные зубы указывают на развитие онкологии

 Ученые выяснили, что больные зубы могут быть одним из показателя развития онкологии....

«Роковая красотка»: певица МакSим вернулась на сцену после тяжелой болезни

 Певица выступила в платье с откровенным декольте. МакSим поразила своих поклонников...

Чернохвостые олени убивают самый тяжелый в мире организм

 Животные объедают Пандо и не дают ему развиваться. Об этом пишет издание PLoS ONE.

«Дозагорались»: Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова признались, что больны онкологией

 На шоу «Секрет на миллион» легендарная пара решила признаться своим поклонникам, что они...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ