Тина Канделаки похвасталась подтянутым телом на фото из спортзала‍

Телеведущая опубликовала новый снимок на личной странице фотохостинга Instagram.

Поклонникам известной 42-летней российской телеведущей Тины Канделаки давно известно, насколько она любит заниматься спортом и как часто побуждает к занятиям своих поклонников. Между тем, чтобы дать им очередную порцию мотивации, она разместила в личном аккаунте фото из спортзала‍. С его помощью она похвасталась подтянутым телом.

На снимке запечатлено, как Канделаки выполняет упражнение под названием подъем гантелей на спину к поясу. Оно помогает ей не только содержать мышцы тонусе, но также и не набирать лишней жировой массы. Поклонники высоко оценили то, в каком состоянии на сегодняшний день телеведущая держит свою фигуру.

"Молодец, шикарно выглядите. Тренируя своё тело и дух каждый день - это и есть уже победа", "Очень мотивируют такие фото!!!", "Начав заниматься собой, понял, что труднее морально настроить себя и не бросить, чем выполнить тяжёлое упражнение".