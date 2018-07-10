Тина Канделаки похвасталась подтянутым телом на фото из спортзала‍

Сегодня, 07:30 \\ Шоу-бизнес

Телеведущая опубликовала новый снимок на личной странице фотохостинга Instagram.

 Поклонникам известной 42-летней российской телеведущей Тины Канделаки давно известно, насколько она любит заниматься спортом и как часто побуждает к занятиям своих поклонников. Между тем, чтобы дать им очередную порцию мотивации, она разместила в личном аккаунте фото из спортзала‍. С его помощью она похвасталась подтянутым телом.

 На снимке запечатлено, как Канделаки выполняет упражнение под названием подъем гантелей на спину к поясу. Оно помогает ей не только содержать мышцы тонусе, но также и не набирать лишней жировой массы. Поклонники высоко оценили то, в каком состоянии на сегодняшний день телеведущая держит свою фигуру.

"Молодец, шикарно выглядите. Тренируя своё тело и дух каждый день - это и есть уже победа", "Очень мотивируют такие фото!!!", "Начав заниматься собой, понял, что труднее морально настроить себя и не бросить, чем выполнить тяжёлое упражнение".

Поделиться новостью:
Автор - Мартина Корф
Главное за неделю

Екатерина Андреева высказалась о своем увольнении с Первого канала

 Звезда пояснила ситуацию, которая возникла на фоне слухов о ее возможном уходе с Первого канала. По словам Екатерины Андреевой, которая более 20 лет вела программу «Время», она ушла из проекта из-за...

Ученые выяснили, что больные зубы указывают на развитие онкологии

 Ученые выяснили, что больные зубы могут быть одним из показателя развития онкологии....

«Роковая красотка»: певица МакSим вернулась на сцену после тяжелой болезни

 Певица выступила в платье с откровенным декольте. МакSим поразила своих поклонников...

Чернохвостые олени убивают самый тяжелый в мире организм

 Животные объедают Пандо и не дают ему развиваться. Об этом пишет издание PLoS ONE.

«Дозагорались»: Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова признались, что больны онкологией

 На шоу «Секрет на миллион» легендарная пара решила признаться своим поклонникам, что они...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ