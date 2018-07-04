500 тысяч долларов: Виктория Боня призналась, почему встречалась с миллиардером

Сегодня, 16:57 \\ Шоу-бизнес

Экс-участница скандального шоу "Дом-2" рассказала о любви за деньги в эфире блогера DenchikTV.

 Накануне стали известны шокирующие факты о романе известной модели Виктории Бони и французского миллиардера Пьера Андюрана. Российская светская львица сама призналась, почему с ним встречалась. Как оказалось, о любви не было и речи – предприниматель заплатил ей 500 тысяч долларов за пиар.

 По словам самой Бони, Андюран хотел, чтобы она "показала его женскому миру". Способ, который он придумал, оказался нехитрым. Вместе они должны были появляться на различных звездных мероприятиях, в планы входило также и их совместное посещение Каннского кинофестиваля в этом году.

Помимо этого, во время фиктивного романа модель публиковала фотографии с миллиардером, рассказывала, как он "делает ее счастливой", а также хвасталась дорогими подарками от него. Тем не менее, в последнее время многие поклонники начали догадываться, что пара не вместе, так как активности от нее больше не было. Информация, которую накануне предоставила сама Виктория Боня, подтвердила это.

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Автор - Мартина Корф
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