Лена Миро рассказала, почему Виктория и Дэвид Бекхэм никогда не разведутся

Разочарованная Виктория будет терзать себя и мужа потому, что боится повторить судьбу Анджелины Джоли.

Ранее Дэвид Бекхэм оскандалился в интервью известному изданию, заявив, что брак с Викторией – тяжкий труд для него, в котором места романтике почти не остаётся. На эти слова супруга английского экс-футболиста отреагировала взрывом эмоций. Проплакав два дня, женщина оставила мужа и уехала успокаивать нервы в «санаторий» Баден-Бадена. На деньги Дэвида.

Известная блогерша Лена Миро поделилась своим взглядом на сложившуюся ситуацию и рассказала, почему Виктория никогда не разведётся с мужем, а смиренно вернётся к нему в постель. Причина тому простая – деньги её ненаглядного, уставшего от жизни с ней Дэвида. Популярность Виктории, оставшаяся после работы в Spice Girls, давно ушла, как и заработанный капитал. Доход от продажи брендовой одежды остаётся в бизнесе, и матери 4 детей просто не на что будет содержать наследников. Жить с Дэвидом, зная, что ему тяжело каждый день угождать жене, Виктория будет до конца своих дней, но развестись и освободить друг друга от собственного присутствия в их жизнях супруги не смогут, потому что Дэвид потеряет популярность, а Виктория – его деньги.