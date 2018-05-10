"Русская Кардашьян" Квитко оголила грудь на новом фото

Модель загорала на лежаке в тени и решила запечатлеть свой отдых, сделав снимок. Позже он появился на ее личной странице в Instagram.

Поклонники известной 23-летней пышнотелой модели Анастасии Квитко уже успели оценить новую фотографию, которая появилась в ее персональном аккаунте на просторах фотохостинга. На ней она запечатлена в одном лишь черном сдельном купальнике, который лишь частично прикрывает ее интимные места.

Так как купальник вовсе не выглядит скромным, он частично оголяет огромную грудь "Русской Кардашьян". При этом, модель намазала ее маслом, отчего, по мнению комментаторов, она стала выглядеть еще сексуальнее. В целом, под фото осталось множество комплиментов от фанатов Квитко, которые называли ее очень красивой девушкой.

К слову, одна из подписчиц страницы даже пофантазировала, говоря, что было бы интересно клонировать "красоток, ну и красавцев, и продавать". По ее мнению, на такой "товар" пришлось бы очень много покупателей.