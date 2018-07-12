Виктор Дробыш рассказал, почему не общается с Аллой Пугачёвой

Вчера, 23:30 \\ Шоу-бизнес

Примадонна российской эстрады вновь была раскритикована.

Так, знаменитый продюсер Виктор Дробыш рассказал, почему не общается с Аллой Пугачёвой. Это связано с песенным конкурсом "Евровидение" 2004 года, когда Россию представляла исполнительница Юлия Савичева, занявшая лишь 11 место, хотя многие были не согласны с данным показателем.

На эфире одной из передач популярный деятель культуры защитил певицу, заявив, что девушка только набирается опыта в связи со своим юным возрастом. Тогда же он неосторожно высказал свое мнение, что на данное мероприятие необходимо набирать молодых артистов, а не тех, кому "необходимо ставить прогулы на кладбище".

Тогда некоторые подумали, что это был камень в огород Аллы Пугачёвой, хотя Дробыш всячески это отрицал. С тех пор Алла Борисовна не общается с продюсером, который также не горит желанием общаться с ней.

Однако несмотря ни на что, Виктор признаёт влияние исполнительницы на современную российскую эстраду, хотя отмечает, что она не делает того, что должна относительно подрастающего поколения артистов.

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Автор - Татьяна Сазонова
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