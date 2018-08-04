Басков и Седокова громко погуляли на дне рождения уральской модели

При этом, несколькими днями ранее по сети стали ходить слухи, будто певец уже состоит в отношениях с Софией Никитчук, позабыв о возлюбленной Виктории Лопыревой.

Накануне 20 октября уральская модель София Никитчук отмечала свой 25-й праздник день рождения. Девушка пользуется большой популярностью в сети - на ее личную страницу в Instagram подписаны более 270 тысяч человек. По большей степени, прославилась она после участия и победы в конкурсе красоты "Мисс Россия-2015".

После этого она познакомилась со многими ведущими звездами отечественного шоу-бизнеса, в том числе с певицей Анной Седоковой, а также исполнителем Николаем Басковым. Именно они стали почетными гостями вечеринки, приуроченной накануне к празднику модели. Знаменитости громко погуляли на нем, а также подарили ей много подарков, о которых она позже рассказала в своем профиле фотохостинга.

Как Басков, так и Седокова поднимались на сцену заведения, чтобы поздравить именинницу. Певица отметила, что у Никитчук очень много подруг, которые поддерживают все ее "сумасшедшие" решения. К поздравлениям также присоединились родители модели, российский исполнитель Алекс Малиновский и другие знаменитости.