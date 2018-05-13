Милана Кержакова бросила благотворительный фонд мужа ради отцовского

Сегодня, 09:14 \\ Шоу-бизнес

Супруга известного футболиста призналась, что семейный скандал, о котором несколько месяцев назад стало известно многим, тяжело сказался на ее матери и брате.

 Время идет, и Милана Кержакова постепенно начала возвращаться к своей привычной деятельности. Известно, что она больше не живет со своим супругом Александром Кержаковым. Сейчас пара решает вопросы, связанные с разводом. Из-за этого она сменила в социальных сетях фамилию на девичью - Тюльпанову, однако переживает, что муж через суд не даст ей видеться сына.

Тем не менее, Кержакова решила отвлечься от проблем и занялась отцовским благотворительным фондом "Линия жизни". Из-за этого она бросила фонд мужа-футболиста "Звезды детям", соосновательницей которого была в самом начале.

Супруга Кержакова рассказала, что бракоразводный процесс особенно тяжело сказался на ее брате. Чтобы пережить тяжелое время он полностью погрузился в учебу и, по ее словам, "держится молодцом".

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Автор - Мартина Корф
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