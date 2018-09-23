Лев Лещенко раскрыл причину госпитализации Вячеслава Добрынина

Стали известны подробности ухудшения самочувствия российской знаменитости.

Сообщается, что Вячеслав Добрынин, которому пришлось прибегнуть к госпитализации, стал хуже чувствовать себя не из-за инсульта, как было ранее заявлено. По словам его близких, исполнитель действительно будет находиться под наблюдением специалистов, но не из-за данного заболевания.

Тем временем друг звезды Лев Лещенко раскрыл истинную причину заявил, что у Добрынина зафиксирована транзиторная ишемическая атака, поэтому несколько дней Вячеславу необходимо провести в клинике. По словам экспертов, это то же самое, что микроинсульт, то есть явление, которое не повреждает клетки мозга и не парализует части тела.

Однако для исключения распространения недуга необходим реабилитационный период, а также отказ от пагубных привычек. Кроме того, следует более тщательно следить за своим здоровьем, что для Добрынина будет непросто.