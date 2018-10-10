Аниту Цой срочно госпитализировали для операции, из Краснодара ее на вертолете доставили в Москву

В своем Instagram певица поблагодарила своих поклонников за поддержку и извинилась за то, что из-за госпитализации ей придется отменить концерты. Ситуацию с Анитой Цой прокомментировал ее директор Дмитрий Бушуев.

Как стало известно, 20 октября после концерта в Краснодаре певице Аните Цой стало плохо. Оттуда ее госпитализировали. Из Краснодара ее на вертолете доставляли в Москву. По всей видимости, Аниту Цой уже доставили в столицу. По данным, туда ее везли для операции.

По словам Дмитрия Бушуева, операция, которую будут проводить Аните Цой, не является опасной для жизни и не будет особо сложной. СМИ пишут, что у певицы возникла сильная боль в пояснице. Врачи предполагают, что это случилось из-за воспалительных процессов, которые возникли в организме Аниты Цой.

Ранее Аните Цой уже проводили операцию. В начале октября ей удалили камень из желчного пузыря. Певица не захотела оставаться в больнице на реабилитацию после операции, она решила сразу отправиться на выступление в Узбекистан. Анита Цой рассказывала, что камень был большим, его размеры составляли 7 миллиметров, если бы его не удалили – ситуация могла бы стать плачевной.

Возможно, что в этот раз Аниту Цой срочно госпитализировали из-за проблем, вызванных прошлой операцией. Поклонники сильно переживают за здоровье певицы и считают, что у них есть поводы для опасений. Если бы операция не была сложной и опасной, то ее бы не так торопились везти в Москву, считают фанаты, говоря о том, что Цой понадобилась срочная транспортировка на вертолете.

Аните Цой 47 лет, она удостоена звания Заслуженной артистки России. Также певица имеет три статуэтки премии «Золотой граммофон» и две награды премии «Овация». В Украине вокруг Аниты Цой скандал разразился после 3 сентября 2017 года. Тогда певица выступила в ЛНР, поздравив шахтеров Луганска с их профессиональным праздником.