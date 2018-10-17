Певица Татьяна Терешина отказалась от уколов красоты

39-летняя российская певица Татьяна Терешина призналась поклонникам, что выбрала для себя естественное старение без уколов ботокса.

Певица Татьяна Терешина решила полностью отказаться от уколов красоты. При этом знаменитость сообщила, что планирует бороться с возрастными морщинами более естественным и правильным образом. Певица считает залогом своей молодости полноценный сон и регулярное употребление чистой воды.

Терешина также призналась, что уже длительное время не пользуется химической косметикой, поскольку опасается сильной аллергической реакции, которая была у женщины в период беременности. Что касается диеты, то Татьяна давно исключила из своего рациона жирные продукты, которые негативно отражаются на качестве кожи.