«Пузатик»: Ксения Собчак не смогла скрыть «беременный» живот даже за мешковатой одеждой

У себя в Instagram звезда показала снимок, на котором она позирует в широком пальто и свободной одеждой. Пользователи сразу же поздравили Ксению Собчак с беременностью и отметили, что скрывать «интересное положение» уже бесполезно.

Ксения Собчак имеет своеобразный вкус в одежде. Многие часто критикуют звезду за ее «бабушкины наряды», однако она продолжает их носить, несмотря на всех хейтеров. В этот раз «немодная» и широкая одежда стала для Ксении Собчак попыткой скрыть округлившийся живот. Многие уже давно подозревают, что звезда беременна.

На новом фото Ксения Собчак не смогла скрыть свой «беременный» живот даже за мешковатой одеждой. Журналистка и политик надела пальто свободного кроя и не обтягивающую фигуру юбку. Однако, даже в таком наряде пользователи смогли разглядеть округлившийся живот Собчак.

«Пузатик», - пишут комментаторы и поздравляют звезду с беременностью. По мнению поклонников, Собчак заметно похорошела и выглядит счастливой, однако делиться своей радостью она не стремится, попросту желая подольше скрыть от СМИ беременность.