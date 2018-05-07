Актриса «Игры престолов» пришла на вечеринку в мужском костюме

Сегодня, 18:20 \\ Шоу-бизнес

Эмилия Кларк примерила элегантный образ андрогина.

Необычный выбор актриса «Игры престолов» сделала ради вечеринки кинопремии Persol & BFI London Film Festival Awards, на которую в субботу, 20 октября, собрался весь кинематографический бомонд Великобритании. Для выхода актриса выбрала сатиновый брючный костюм, который был похож на приталенную версию обычного мужского костюма. Образ Эмилии Кларк стилисты дополнили незавязанным серым галстуком и очень экспрессивным клатчем.

Больше всего андрогина в актрисе выдавал вовсе не костюм. Испорченные постоянным осветлением ради съёмок «Игры престолов» длинные волосы Кларк исчезли. На их месте появилась короткая, почти мужская причёска с лёгким омбре. Элегантности образу добавила глянцевая красная помада, которая была, по сути, единственным макияжем на лице актрисы. Причину, почему она решила прийти на вечеринку в образе мужчины, или андрогина, Эмилия не пояснила, но не сходящая с её лица улыбка показывала, что девушка крайне довольна своим внешним видом. Напомним, что ранее Эмилия Кларк подтвердила своё присутствие в следующем сезоне «Игры престолов».

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Автор - Олеся Куприна
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