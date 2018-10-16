Королевский секонд-хенд: Мать Кейт Миддлтон надела пальто своей дочери – СМИ

Сегодня, 15:36 \\ Шоу-бизнес

Внимательные поклонники королевской семьи заметили, что мать герцогини Кембриджской Кэрол Миддлтон донашивает за своей дочерью дизайнерское пальто.

Британские СМИ сообщают, что на днях мать Кейт Миддлтон встретили на улицах Лондона, когда женщина посещала свою младшую дочь Пиппу, которая недавно впервые стала матерью и родила мальчика. При этом поклонники заметили королевский секонд-хенд в семье Миддлтон.

Дело в том, что оранжевое пальто от бренда Boden, стоимостью 220 фунтов стерлингов, ранее принадлежало именно Кейт Миддлтон, однако теперь его донашивает мать герцогини Кэрол. Сообщается, что в последний раз Кейт появлялась на публике в данном пальто во время беременности принцем Луисом.

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Автор - Светлана Тарабан
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