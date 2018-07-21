"Стала прорабом": Роза Сябитова достраивала свой новый дом самостоятельно

Сегодня, 05:30 \\ Шоу-бизнес

Ведущая популярного российского шоу, в котором можно найти любовь, встретилась с друзьями в связи с важным событием.

Сообщается, что главная сваха страны Роза Сябитова отпраздновала новоселье с близкими в новом доме, который был построен в рекордно короткие сроки. Отмечается, что жильё было построено всего лишь за полгода. Под руководством телеведущей построили семейное гнёздышко с кухней и террасой, а также несколькими комнатами, в том числе для взрослой дочки Розы Ксении.

Кроме того, на территории имеется гостевой домик, павильон, в котором можно отмечать какие-то праздники на свежем воздухе, а также домашний спа-центр. Сябитова призналась, что в течение строительных работ имели место быть некоторые накладки, поэтому доделывала ремонт она самостоятельно.

Так, знаменитость стала прорабом, её сын Денис - разнорабочим, а Ксения была ответственной за ведение бухгалтерии и поставку строительных материалов.

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Автор - Татьяна Сазонова
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