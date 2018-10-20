Сергей Лазарев в Вологде получил в подарок от поклонника бочонок масла

Выступление популярного российского певца Сергея Лазарева прошло в Вологде 20 октября, откуда артист уедет с необычным подарком. Один из фанатов вручил ему бочонок с настоящим вологодским маслом.

О приятном инциденте певец рассказал своим подписчикам в социальной сети Instagram. Он выложил видеозапись, где видно, как юный поклонник Сергея Лазарева, которого зовут Федя, вручает исполнителю подготовленный презент.

Артист поблагодарил маленького фаната и подчеркнул, что от Вологды останется не только приятные воспоминания, но и масло. Певец отметил, поклонники его подкармливают, что тоже не может не вызывать приятные чувства. Лазарев пообещал попробовать масло сразу после завершения выступления. Однако в своем посте в социальной сети он не упомянул, удалось ли это сделать.

Отмечается, что певец часто просит своих фанатов, которые приходят на его концерты, не покупать ему цветы. Он полагает, что это абсолютно неправильное расходование денежных средств. По глубокому убеждению артиста, лучше направлять те же суммы на благотворительность, там он никогда не будут лишними. Тем не менее, фанаты стараются не оставлять Сергея Лазарева без подарков. Так вышло и в этот раз.