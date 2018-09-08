Вдова Иосифа Кобзона откровенно рассказала о ревности и скандалах

Страна ещё долго будет помнить великого российского исполнителя, который скончался несколько недель назад.

Так, вдова Иосифа Кобзона Нелли откровенно рассказала о семейной жизни. Среди прочего женщина призналась, что в отношениях с супругом не всё было гладко, в основном из-за того, что артист часто находился в гастрольных турах и почти не появлялся дома.

Из-за того, что подобная ситуация в семье прослеживалась десятилетиями, Нелли постоянно испытывала ревность и переживания. Женщина считает, что если партнёры ревнуют друг друга, то это является нормальным, если чувство не выходит за определенные рамки.

Вдова Иосифа Давыдовича заявила, что её супруг обладал сложным характером, поэтому скандалы в семье также присутствовали. Также Нелли отметила, что среди поклонников творчества певца витают различные слухи и домыслы, которые, однако, никак не связаны с реальностью.