«Три волосины»: из-за постоянного наращивания балерине Волочковой пришлось коротко подстричься
Звезда показала результат работы парикмахеров у себя в Instagram. Прическа Волочковой понравилась, поклонники же оценили новый образ балерины весьма неоднозначно.
Балерина Волочкова посетила один из салонов красоты, она сняла наращенные волосы. Из-за постоянного наращивания шевелюра звезды стала тусклой и волосы потеряли силу. Поэтому балерине пришлось коротко подстричься. Она сама шутит о состоянии своих волос и даже отметила, что ее прическа больше походила на «три волосины».
Теперь же парикмахер сумел превратить «три волосины» Анастасии Волочковой в полноценную, пусть и короткую, стрижку. Из-за постоянного наращивания балерине придется избавляться от негативных последствий, она планирует регулярно ходить к профессионалу, чтобы тот восстановил ее волосы и помог отрастить длину.
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В этот субботний поздний вечер Артем @stanevartem нашел время и в его салоне @_stanev_ придал моим волосам приятный цвет, оживил их после наращивания и истончения и предложил программу быстрого восстановления.👍🏼 Давно пора было попасть в руки маэстро такого уровня.👍🏼 И всем сотрудникам спасибо за гостеприимство и помощь всегда!🙏🏻 До встречи на неделе. Верю те, кому достались подаренные мною сертификаты в этот салон, тоже довольны.😉 Это было от души😊 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #осень #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good
Многие пользователи оценили короткую стрижку Анастасии Волочковой. Поклонники балерины пишут, что с новой прической звезда стала «свежее» выглядеть и она ей очень идет. Хейтеры не упустили возможность пошутить над тонкими волосами и короткой стрижкой, напомнив Волочковой, как совсем недавно та рекламировала «безопасное» наращивание волос.