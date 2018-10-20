«Три волосины»: из-за постоянного наращивания балерине Волочковой пришлось коротко подстричься

Звезда показала результат работы парикмахеров у себя в Instagram. Прическа Волочковой понравилась, поклонники же оценили новый образ балерины весьма неоднозначно.

Балерина Волочкова посетила один из салонов красоты, она сняла наращенные волосы. Из-за постоянного наращивания шевелюра звезды стала тусклой и волосы потеряли силу. Поэтому балерине пришлось коротко подстричься. Она сама шутит о состоянии своих волос и даже отметила, что ее прическа больше походила на «три волосины».

Теперь же парикмахер сумел превратить «три волосины» Анастасии Волочковой в полноценную, пусть и короткую, стрижку. Из-за постоянного наращивания балерине придется избавляться от негативных последствий, она планирует регулярно ходить к профессионалу, чтобы тот восстановил ее волосы и помог отрастить длину.

Многие пользователи оценили короткую стрижку Анастасии Волочковой. Поклонники балерины пишут, что с новой прической звезда стала «свежее» выглядеть и она ей очень идет. Хейтеры не упустили возможность пошутить над тонкими волосами и короткой стрижкой, напомнив Волочковой, как совсем недавно та рекламировала «безопасное» наращивание волос.