Ольга Бузова сообщила своим фанатам, что больше не будет искать свою вторую половину

Сегодня, 13:18 \\ Шоу-бизнес

Известная певица и телеведущая Ольга Бузова, которой 32 года, заявила в своем «Инстаграме», что не собирается продолжать поиски своей второй половинки. Девушка очень разочаровалась в мужчинах и не хочет испытывать ту боль, которую причинили люди.

 История разочарования продолжилась, когда победитель шоу «Замуж за Бузову» раскрыл свой настоящий образ жизни. Денис Лебедев обманывал и жестоко предал певицу. Подписчики и фанаты стали поддерживать Ольгу.

Также Бузова сообщила, что прошлые разочарования были не такими жестокими и чудовищными, как ситуация с бизнесменом Лебедевым. Многие люди предлагали телеведущей продолжить поиски своей любви, на что она поступила отрицательная реакция. Девушка сообщила, что поставила жирную точку на отношениях и любви.

Ранее в сеть попала переписка Дениса Лебедева, который является победителем шоу «Замуж за Бузову» с любовницей. Мужчина изменял Бузовой с несколькими женщинами и жил за их счет. Более того, после съемок он поднял цены на рекламу в социальных сетях до 100 тысяч рублей.

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Автор - Дарья Андросова
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