Отец «сыровара» Лебедева слег с предынфарктным состоянием после скандала с Бузовой

Победитель шоу «Замуж за Бузову» продолжает попытки реабилитироваться в глазах Ольги Бузовой. У себя в Instagram он публикует посты, адресованные его возлюбленной и надеется, что уже в скором времени ситуация с грязным скандалом наладится.

Денис Лебедев опубликовал у себя в Instagram новый ролик, на нем он подпевает песне Бузовой, а затем рассказывает о своих проблемах. «Сыровар» утверждает, что после скандала с Бузовой и шоу «Замуж за Бузову» его отец слег в предынфарктном состоянии, а мать страдает от бессонницы и не спит уже несколько ночей.

По словам «сыровара», он очень хочет, чтобы Ольга Бузова его «услышала» и поняла. По всей видимости, даже после скандала со «слитыми» переписками Денис Лебедев не оставляет надежды снова попытаться строить отношения с Бузовой.

«Сыровар» просит прощения у семьи звезды шоу «Дом-2» и продолжает публиковать в своих Stories коллажи от поклонников, в которых фанаты обращаются к Бузовой и просят ее простить Лебедева.