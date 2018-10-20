Отец «сыровара» Лебедева слег с предынфарктным состоянием после скандала с Бузовой

Сегодня, 12:21 \\ Шоу-бизнес

Победитель шоу «Замуж за Бузову» продолжает попытки реабилитироваться в глазах Ольги Бузовой. У себя в Instagram он публикует посты, адресованные его возлюбленной и надеется, что уже в скором времени ситуация с грязным скандалом наладится.

 Денис Лебедев опубликовал у себя в Instagram новый ролик, на нем он подпевает песне Бузовой, а затем рассказывает о своих проблемах. «Сыровар» утверждает, что после скандала с Бузовой и шоу «Замуж за Бузову» его отец слег в предынфарктном состоянии, а мать страдает от бессонницы и не спит уже несколько ночей.

 По словам «сыровара», он очень хочет, чтобы Ольга Бузова его «услышала» и поняла. По всей видимости, даже после скандала со «слитыми» переписками Денис Лебедев не оставляет надежды снова попытаться строить отношения с Бузовой.

«Сыровар» просит прощения у семьи звезды шоу «Дом-2» и продолжает публиковать в своих Stories коллажи от поклонников, в которых фанаты обращаются к Бузовой и просят ее простить Лебедева.

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Автор - Анна Пушкина
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