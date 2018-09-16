Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская учатся управлять "Боингом"

Сегодня, 11:40 \\ Шоу-бизнес

В российском шоу-бизнесе рождается нова пара влюблённых, которые прославились романами с избранниками намного старше их.

Так, экс-супруга известного российского актёра Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская нигде не появляется без Прохора Шаляпина. Несмотря на то, что звезды никак не комментируют свои отношения, поклонникам ясно, что их связывает большее, чем дружба.

После знакомства с родителями и постоянного совместного шоппинга пара решила совместно научиться управлять "Боингом", взяв курс занятий с профессиональным пилотом. Певец хочет отвезти Виталину на острова, сделав её более счастливой. На данный момент знаменитости прошли уже три урока, а после шести они получат сертификат о прохождении курса экстерном.

Артисты пока не делятся совместными планами, пока не закончились судебные тяжбы. Напомним, Джигарханян обвинил бывшую супругу в хищении не только его личных средств, но и бюджета театра.

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Автор - Татьяна Сазонова
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