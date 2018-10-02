СМИ: из-за беременности Меган Маркл стала хуже выглядеть и толстеть

Герцогиня Сассекская вынуждена отказаться от выравнивания волос, так как средства для укладки могут навредить малышу. Помимо этого, Меган Маркл может перестать делать макияж, из-за чего ее красота рискует померкнуть.

Беременность Меган Маркл стала поводом для множества обсуждений. Пользователи уже строят догадки о поле малыша и о том, на кого он будет похож. Помимо этого, многие СМИ уже отметили, что из-за беременности Меган Маркл стала гораздо хуже выглядеть.

Якобы, жена принца Гарри уже начала толстеть, хотя срок беременности еще невелик. По данным СМИ, Меган Маркл придется отказаться от шпилек и соблазнительных нарядов, из-за чего герцогиня Сассекская будет хуже выглядеть, а от ее привлекательности не останется и следа.

Brilliant day at the #Jaguarlandrover #DrivingChallenge, 1st medal event of #InvictusGames2018 Sydney. @WeAreInvictus patron, The Duke of Sussex & HRH The Duchess of Sussex, met competitors & awarded medals. pic.twitter.com/4AHQowhs1g — Invictus Games Foundation (@WeAreInvictus) October 20, 2018

Некоторые источники сообщают, что Меган Маркл будет донашивать вещи за Кейт Миддлтон. Якобы, герцогине Сассекской придется носить одежду Миддлтон, которую та носила во время трех беременностей. Некоторые пользователи уже начали сравнивать Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Такие комментаторы утверждают, что герцогиня Сассекская уступит пост «красотки» своей главной «сопернице».