СМИ: из-за беременности Меган Маркл стала хуже выглядеть и толстеть

Герцогиня Сассекская вынуждена отказаться от выравнивания волос, так как средства для укладки могут навредить малышу. Помимо этого, Меган Маркл может перестать делать макияж, из-за чего ее красота рискует померкнуть.

Беременность Меган Маркл стала поводом для множества обсуждений. Пользователи уже строят догадки о поле малыша и о том, на кого он будет похож. Помимо этого, многие СМИ уже отметили, что из-за беременности Меган Маркл стала гораздо хуже выглядеть.

Якобы, жена принца Гарри уже начала толстеть, хотя срок беременности еще невелик. По данным СМИ, Меган Маркл придется отказаться от шпилек и соблазнительных нарядов, из-за чего герцогиня Сассекская будет хуже выглядеть, а от ее привлекательности не останется и следа.

