Артур Пирожков стал лилипутом

Фанаты Артура Пирожкова могут порадоваться новым клипом певца, но с необычным сюжетом. Исполнитель Артур Пирожков, чье настоящее имя Александр Ревва, выпустил клип на песню «Запутался». Сюжет отличается от остальных своим сюжетом — в главной роли выступает сам певец, только в образе маленького человека — лилипута. Он пытается добиться расположения любимой — своей супруги Анжелики.

Артур Пирожков-лилипут разъезжает на своей маленькой машине по телу Анжелики (нормального размера) , принимает вместе с ней ванну, плавает на винной пробке и гребет веслом из ватной палочки. Кроме того, он ей помогает снять маску для лица с помощью маленькой газонокосилки и делает много другого, чтобы завоевать внимание женщины. За сутки клип набрал 400 000 просмотров.

Для его супруги эта роль в клипе стала первой в ее жизни. Режиссером клипа стал Алан Бадоев. Клипмейкер рассказывал, что он не берется за любые работы, а лишь за те, которые могут подарить миру музыки нечто новое. При выборе проекта он руководствуется эмоциями, оценивает уровень плодотворности. Он также отметил, что мысль о том, что он может сделать простой среднестатистический клип, убивает желание трудиться над ним.

Клип вышел на официальном Youtube-канале Артура Пирожкова 20 октября.